So war der Saarland-„Tatort“ : Es ist Zeit für etwas Neues

So war der Saarland-„Tatort“

Esther Baumann (Brigitte Urhausen, l.), Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) ermitteln in Saarbrücken. Foto: dpa/Manuela Meyer

Saarbrücken Im „Tatort“ aus dem Saarland musste sich Kommissar Schürk ein letztes Mal mit seinem Vater auseinandersetzen. Ein gelungener Abschluss dieser Erzählung, der zur rechten Zeit kommt.

Worum ging‘s? Ein Anwalt bediente sich der Not von Ex-Häftlingen und ließ diese wohlhabende Haushalte ausrauben. Sein Einfluss reichte bis hinter die Gefängnismauern, seine späteren Opfer spähte er per Überwachungskamera aus, die bei einem ersten Einbruch angebracht worden war. Bei einem dieser Einbrüche stirbt eine Frau, die Ermittlungen beginnen. Und führen die Kommissare bald zu Roland Schürk (Torsten Michaelis), der dem geneigten Zuschauer bereits aus den beiden ersten Folgen des noch recht neuen Teams als der gewalttätige Vater von Ermittler Adam (Daniel Sträßer) bekannt ist. Dieser liegt erschossen in seinem Haus – und Adam ist auf der Flucht.