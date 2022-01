„Tatort“ aus Münster : Boernes Werk und Teufels Atem

Im neuen „Tatort“ der Münsteraner Ermittler gerät Kommissar Thiel unter dringenden Mordverdacht. Wer, wenn nicht Boerne, kann ihm jetzt noch helfen?

Am Münster-„Tatort“ schieden sich schon immer die Geister: Die Fangemeinde liebt die von gegenseitiger Hassliebe geprägten Auftritte des Ermittler-Duos Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Gerichtsmediziner Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers). „Tatort“-Puristen wiederum beschweren sich regelmäßig: Zu unrealistisch die Fälle, zu albern die Dialoge, zu vorhersehbar die Interaktion zwischen den Hauptdarstellern und ihren bewährten Sekundanten in Person von Boernes Assistentin Silke Haller – besser bekannt als Alberich – und Thieles taxifahrendem und ansonsten dauerbekifftem Vater (Claus Dieter Clausnitzer).

Thiel lässt sich aus Verzweiflung volllaufen

Das neueste Abenteuer der Kollegen Boerne und Thiel beginnt da geradezu erschreckend ernst. Thiel sitzt in der Kneipe und lässt sich volllaufen, und zwar aus purer Verzweiflung: Gerade hat er erfahren, dass sein Vater einen Gehirntumor hat. Inoperabel, so die Ärztin. Die Nachricht wirft den Kommissar aus der Bahn – während der Vater gewohnt tiefenentspannt bleibt. Kein Wunder, denn der weiß auch noch nichts von seinem Schicksal. Die Hiobsbotschaft zu überbringen hat die behandelnde Ärztin Thiel-Junior überlassen, der das jedoch (noch) nicht übers Herz bringt. Stattdessen flieht er in den Alkohol und wacht am nächsten Tag mit einem üblen Kater, dafür aber ohne Erinnerung an den vergangenen Abend auf.