TV-Vorschau : Transhumanisten-Ulk im „Tatort“

Ludwigshafen Im neuen „Tatort“ heilt ein Arzt seine Patienten, indem er ihnen kleine Chips in den Kopf pflanzt. Dies wirft sogenannte Fragen auf. Leider wird der Fall „Maleficius“ gegen Ende zur ulkigen Klamotte.

Im neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen wird es philosophisch. Zumindest zeitweise. In einer Spezialklinik forscht der aufstrebende Professor Bordauer (Sebastian Bezzel) an neuesten medizinischen Methoden. Er heilt Depressionen mit Implantaten im Gehirn, baut künstliche Skelette für Gelähmte und will Menschen unsterblich machen, indem er Bio-Daten in riesigen Clouds speichert. In den Fokus der Polizei gerät die Klinik, als in der Nähe ein querschnittsgelähmtes Unfallopfer spurlos verschwindet. Der junge Mann hatte zuvor verzweifelt versucht, beim Professor behandelt zu werden. Um das Geld dafür aufzutreiben hatte der Patient einen befreundeten Autohändler Ali (herrlich schmierig: Gregor Bloéb) erpresst.