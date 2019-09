„Tatort: Maleficius“ im Schnellcheck : Starkes Thema, schwache Umsetzung

Düsseldorf Heinz Hoenig sieht man immer noch gerne zu, Puppen haben schon mal eine Knarre und eine Roboter-Mensch-Kampfmaschine stoppt man am besten durch einen Tritt in die Kniekehle. Der „Tatort“ im Schnellcheck.

Was war nicht so gut: Die Story war von Anfang leider recht vorhersehbar. Was natürlich wie so oft beim „Tatort“ daran liegt, dass der prominenteste Nebendarsteller am Ende der Bösewicht ist. Auch die Dialoge wirkten gelegentlich durchaus hölzern. Gegen Ende fällt der Satz: „Guck mal einer an, die Puppe hat ne Knarre!“. Da zuckt man kurz zusammen auf dem Sofa. Auch das Finale wirkte etwas absurd. Odenthal stoppt die Roboter-Supermensch-Kampfmaschine mit einem Tritt in die Kniekehle. Nun ja.