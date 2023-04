Sendetermine und Stream Diese „Tatorte“ kommen im Mai 2023

Der dritte neue Tatort im Mai erscheint am 21. Mai im Ersten. In „Game Over“, das in München spielt, wird eine junge Polizistin bei einer Verkehrskontrolle ermordet. Die Ermittler Leitmayr und Batic führen die Ermittlungen in die eigenen Reihen, zu der Lobby eines Online-Taktik-Shooter-Games, bei der sich viele Polizisten zum Spielen treffen. Leitmayr und Batic schleusen einen Spieler ein, doch der gerät in einen Interessenskonflikt.