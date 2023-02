Sendetermine und Stream Diese „Tatorte“ kommen im März 2023

Im März gibt es drei neue Folgen. Der Monat beginnt am 5. März mit einer neuen Folge des beliebten „Tatort“ aus Münster. Die Erstausstrahlung wird am Sonntag, 5. März 2023 um 20.15 im Ersten gezeigt. In „MagicMom“ gehen Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne dem Tod einer Influencerin auf die Spur. Hat Evita Vogt Selbstmord begangen oder wurde bei ihrem Tod nachgeholfen? Und was hat ihre Karriere als „MagicMom“ damit zu tun?