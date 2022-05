So war der „Tatort:Liebeswut“ : Der Teufel ist ganz nah

Bremen Im „Tatort“ aus Bremen hatten es die Ermittlerinnen mit einem Suizid, zwei verschwundenen Kindern und schrägen Figuren zu tun. Ein skurriler Fall, aber gelungen, meint unsere Autorin.

Darum ging es Eine Frau wird nach einem Wohnungsbrand tot in einem hermetisch abgeriegelten Zimmer gefunden – sie starb an einem Kopfschuss und trug ihr Hochzeitskleid. An der Wand über ihr prangen rätselhafte Botschaften rund um den Teufel, und die Töchter der Toten sind verschwunden. Ein Mord mit anschließender Entführung also? Nicht ganz: Die alleinerziehende Mutter nahm sich selbst das Leben; ihre beiden Kinder werden nach einem dramatischen Finale wohlbehalten aufgefunden. Hinter der Entführung steckte der Vater der Toten, der seiner Tochter nie vertraute und ihr Leben und ihre Kinder mit versteckten Kameras und Abhörtechnik überwachte. Der Teufel war also – wie es im echten Leben leider auch oft ist – ganz nah.

So könnte es weitergehen Manch einer wird sich gefragt haben, wo eigentlich der dritte im Bunde war – in den ersten Minuten wurde diese Frage allerdings in aller Knappheit beantwortet. Kommissar Mads Andersen (Dar Salim) weilt für eine Ermittlung in Kopenhagen, die beiden Ermittlerinnen sind also als Duo unterwegs. Nachdem in der zweiten Folge schon Andersen näher beleuchtet wurde und nun Moormann, wäre nun eigentlich Luise Wolframs Linda Selb dran. Die kühle Ermittlerin versuchte sich schon in „Liebeswut“ mehr oder minder erfolgreich an Gefühligkeit; man darf gespannt sein, wie es hier weitergeht.