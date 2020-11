Neuer „Tatort“ aus Stuttgart : Lannert und Bootz geraten zwischen die Fronten

Stuttgart Bombenanschlag und Auftragskiller: Zwischen einem skrupellosen Firmenchef und einem unberechenbaren Ex-Mitarbeiter herrscht ein erbarmungsloser Zweikampf - Lannert und Bootz zwischen den Fronten.

Man sieht ihm seine Qual in jeder Szene an: Oliver Manlik ist ein Getriebener, einer, dem das Leben übel mitgespielt hat. Man sieht es in seinem oft schmerzverzerrten Gesicht, darin, wie er immer wieder wegen vermeintlicher Lappalien die Beherrschung verliert, darin, wie er um sich schlägt, wie er geradezu manisch Liegestützen macht. Dabei lief es für Manlik lange Zeit ziemlich gut. Er machte Karriere bei einem angesehenen Autobauer aus dem Schwabenland, war verheiratet, hatte einen Sohn. Doch dann wurde er bei der Einreise in den Florida-Urlaub plötzlich festgenommen und in den USA wegen Bestechungsvorwürfen gegen seine Firma angeklagt. Dreieinhalb Jahre saß er hinter Gittern, weil er für die Firma den Kopf hinhielt, wie er selbst sagt, erlitt er in Haft sexuelle und körperliche Gewalt. Jetzt ist Manlik zurück – und will Wiedergutmachung.