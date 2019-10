„Tatort“-Nachlese : Was für ein Schweizer Käse

Die letzte Folge des Luzerner „Tatorts“ zeigte, warum man dieses Team nicht vermissen muss. Grundlegende Bestandteile eines Krimis stimmten nicht, der Rest war Gesellschaftskritik – mit voller Breitseite.

Worum ging es? Der Gastronom Christian Streuli (Aaron Hitz) muss sein Gasthaus aufgeben, weil er an den strengen Schweizer Vorschriften scheitert. Er fühlt sich von einem Politiker um sein Lokal betrogen und will sich an ihm rächen. Dabei nutzt er die Gelegenheit bei einem Empfang auf einem Schiff, wo nicht nur sein Gegner, sondern auch Luzerns Wirtschaftselite an Bord ist. Polizist Reto Flückiger verhindert das Schlimmste bei diesem Anschlag, dennoch sterben zwei Unbeteiligte.

Warum man nicht traurig sein muss Die Gesellschaftskritik war so platt und allumfassend, dass einen die Dialoge fast schon langweilen. Wahlen werden als Alibi-Abstimmungen diffamiert, Fernsehen ist nur Gehirnwäsche. Journalisten machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt, und nehmen auch gerne Geld für kleine Gefälligkeiten. Am schlimmsten ist aber, was mit Flückiger passiert. Richterliche Beschlüsse für Durchsuchungen von Wohnungen und Computern benötigt er nicht mehr. Er macht, was er will, und fühlt sich dabei auch noch im Recht. Warum ein Schweizer Beamter von jetzt auf gleich sich von seinem Berufsethos verabschiedet und alle rechtsstaatlichen Einschränkungen in der Polizeiarbeit ausblendet, wird nicht plausibel erklärt. Es gibt kein Aha-Erlebnis, keine Vorgeschichte, was diese Persönlichkeitsveränderung erklärt – außer den Druck der Drehbuchautoren, ihrem Kommissar den vermeintlich spektakulären Abgang zu ermöglichen.