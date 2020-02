„Tatort“ mit Falke und Grosz : Abschied von der Kiez-Romantik

Hamburg Im Nord-„Tatort“ ermitteln Falke und Grosz nach einem Auftragsmord auf St.Pauli.

Filme Schon 2013 spielte er in „A Farewell to Fools“ mit Gérard Depardieu und Harvey Keitel mit, derzeit ist er etwa in der Netflix-Serie „The Witcher“ zu sehen.

Zur Person Bogdan Iancu, der im „Tatort“ Teenager Matei spielt, ist tatsächlich bereits 20 Jahre alt. Am 7. November 1999 wurde er in Bukarest geboren.

Michael Thomas spielt dieses Reeperbahn-Relikt nicht nur mit der Erfahrung aus einigen Tagen „Method Acting“ in den schäbigsten Kneipen des Rotlichtviertels. Mit 15 war er aus seinem Wiener Elternhaus ausgerissen und hatte sich an seinem Sehnsuchtsort Hamburg durchgeschlagen – als Hafenarbeiter, Schwergewichtsboxer, Kleinganove. „Auf dem Kiez habe ich vieles getan, was Gott so verboten hat“, sagt er. „Ich teilte aus und bekam auf die Fresse“; manchmal habe er sich gefühlt wie Hans Albers oder „der König von St. Pauli“. Im Rückblick, sinniert er, hätte es „leicht passieren können, dass ich auf dem Kiez hängenbleibe und so ende wie Lübke.“