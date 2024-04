Tod von „Tatort“-Kommissar Peter Sodann gestorben – ARD ändert TV-Programm

Sodann starb nach Angaben seiner Familie am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle. Er sei friedlich eingeschlafen. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Politiker, Kulturschaffende und Weggefährten würdigten ihn am Sonntag als großen Theatermann, außergewöhnlichen Schauspieler und engagierten Demokraten.