Nachlese zum „Tatort: Gefangen“ aus Köln : Jedem sein Gefängnis

Köln Gemeinsam suchen die Kölner Kommissare Freddy Schenk und Max Ballauf den Mörder des Chefarztes einer psychiatrischen Klinik – allein sucht Ballauf verzweifelt nach seinem persönlichen Frieden.

Worum es ging In "Gefangen" müssen die Kölner „Tatort“-Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) den Mord an dem Chefarzt einer psychiatrischen Klinik aufklären. Klaus Krüger wurde in seinem Haus erschossen, er muss ihm die Tür geöffnet haben. Schnell ist klar, dass der Täter aus dem Umfeld des Professors stammen muss: Ins Zentrum der Ermittlungen rücken ein befreundeter Anwalt, der Wirt der Tennisclub-Gaststätte – und Julia Frey, Patientin in der Klinik, die etwas Dunkles mit Krüger verbindet. Wie zentral Julia für den Fall ist, merken die beiden Ermittler, oder genauer: merkt Ballauf, erst sehr spät. Wähnte er sie lange als reines Opfer der Umstände, des Anwalts und des Chefarztes, ist sie das zwar – aber eben auch Täterin.