Beliebte Krimi-Reihe Diese „Tatorte“ kommen im Juni 2023

Im Juni gibt es drei neue Tatorte. Der Monat beginnt mit einer neuen Folge des „Tatort“ aus Nürnberg. Die Erstausstrahlung wird am 4. Juni um 20.15 im Ersten gezeigt. In „Hochamt für Toni“ ermitteln Felix Voss (Fabian Hinrichs), Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) in einem Mordfall an einem Pfarrer, der ein alter Freund von Voss ist. Pfarrer Marcus Borchert wollte Voss treffen, um ihm etwas über dessen große Liebe Antonia, genannt Toni, zu enthüllen. Doch dazu kommt es nicht. Borchert wird ermordet aufgefunden. Voss erfährt am Tatort, dass Toni sich vor zwei Jahren umgebracht hat. Während die örtliche Polizei einen Raubmord an dem Pfarrer annimmt, vermutet Voss einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Borchert und Toni und beginnt eigene Ermittlungen anzustellen.