Tatort-Vorschau : Heike Makatsch ermittelt gegen rätselhaften Gigolo

Resoluter Einsatz: Kommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) nimmt Hannes Petzold (Klaus Steinbacher) fest. Foto: Daniel Dornhöfer/SWR/dpa Foto: dpa/Daniel Dornhöfer

Mainz In einem starken Mainzer „Tatort“ versucht Heike Makatsch, den jungen Liebhaber einer Seniorin des Mordes zu überführen. Ein starker Krimi, auf den man sich aber einlassen muss.

Wenn nachts auf dem Friedhof vor jedem Grab, in dem das Opfer eines unentdeckten Mordes liegt, eine Kerze brennt, wäre der Friedhof hell erleuchtet. Dieser Satz ist vielen Krimifans in dieser oder anderer Form wohl schon einmal begegnet. Und es ist auch in der Tat etwas dran. Rechtsmediziner gehen davon aus, dass jedes Jahr mehr als 2000 Tötungsdelikte nicht als solche erkannt werden. Im vergangenen Sommer hatte eine passende Studie für Aufsehen gesorgt, nach der bei jeder dritten Leichenschau gravierende Fehler gemacht werden. Besonders Suizide bei älteren Menschen werden demnach oft übersehen und erscheinen somit in keiner Statistik.

Kriminalfälle, die vielleicht doch keine sind, und der Kampf älterer Menschen gegen das Alleinsein sind auch die großen Themen des sehenswerten Mainzer Tatort „In seinen Augen“ mit Heike Makatsch in der Hauptrolle. Aber der Reihe nach.

Als die einsame, aber sehr rüstige Witwe Charlotte Mühlen (Michaela May) ihren toten Hund zum Krematorium bringt, lernt sie den attraktiven und etwas aufdringlichen Tierpfleger Hannes Petzold (Klaus Steinbacher) kennen. Petzolds Vergangenheit ist eher düster, wegen Betrugs und Körperverletzung saß der attraktive Bad-Boy einige Jahre im Gefängnis. Die Seniorin ist dennoch Feuer und Flamme und wenig später zieht der Tierpfleger bei ihr ins Einfamilienhaus ein. Dort lernt Petzold kurz darauf auch die beste Freundin seiner neuen Partnerin kennen. Bibiana Dubinski (Ulrike Krumbiegel) ist auch Witwe, auch allein, ebenfalls sehr rüstig und nebenbei auch schwerreich. Im Safe ihrer Millionen-Villa bunkert Dubinski wertvolle Krügerrand und Bargeld. Dies kann natürlich in einem Kriminalfilm nicht lange gut gehen. Kurze Zeit später wird die reiche Dame tatsächlich tot in ihrer Villa aufgefunden. Aber war es wirklich Mord? Die Ärzte stellen eine Insulin-Vergiftung fest. Die Hausherrin soll sich versehentlich eine zu hohe Dosis gespritzt haben, lautet die Erklärung. Betrunken war das Opfer nämlich auch. Gerichtsmediziner und Staatsanwaltschaft wollen den Fall eigentlich schon zu den Akten legen. Kommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) will dennoch ermitteln. Und in der Tat sieht es bald schlecht aus für den vorbestraften Gigolo. Der unterhielt nämlich auch zum Opfer amouröse Beziehungen und wusste offenbar bestens über den Inhalt des Safes Bescheid.

Autor Thomas Kirchner und Regisseur Tim Frageser ist ein toller Krimi gelungen, auf den sich der Zuschauer aber erst einmal einlassen muss. Denn die Geschichte wird in mehreren Zeitebenen erzählt. Das erste Treffen von Seniorin und Verdächtigem, der Tag des Mordes, die Ermittlungen – mehrmals wird die zeitliche Ebene gewechselt. Das geht vielleicht zu Beginn etwas auf Kosten der Spannung, ermöglicht aber eine ausgeruhte, umfassende Erzählweise, die sich auch Zeit für Zwischentöne und kleine Details nimmt.

Auch die Besetzung ist sehr überzeugend. Die inzwischen 70-jährige Michaela May, die lange Zeit im Münchener „Polizeiruf 110“ die Hauptrolle spielte, wirkte auch in dieser durchaus schwierigen Rolle glaubwürdig und nahbar. Zudem stimmt in Mainz die Chemie zwischen den Ermittlern Berlinger und Martin Rascher (Sebastian Blomberg). Alles in allem also ein starker letzter Fall vor der „Tatort“-Sommerpause.