So war der Mainzer „Tatort“ : Wenn man Hufe hört, ist es manchmal eben doch ein Zebra

Mainz Eine reiche Witwe wird tot aufgefunden. Zuerst glaubt nur Kommissarin Berlinger, dass es ein Verbrechen war. Das Ende des wohltuend ruhig erzählten Krimis war dann eine Überraschung. Der Mainzer „Tatort“ in der Kurz-Kritik.

Worum ging es: Der vorbestrafte Tierpfleger Hannes Petzold (Klaus Steinbacher) kommt gut bei älteren Damen an und nutzt das aus. Mit der rüstigen Witwe Charlotte (Michaela May) lebt er zusammen, interessiert sich aber auch für ihre reiche Freundin Bibiana (Ulrike Krumbiegel), die sich ihrerseits gerne als Domina ausprobiert. Als die wohlhabende Bibiana tot in ihrer Villa gefunden wird, glauben Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft zunächst an einen Unfall mit einem Diabetes-Medikament. Kommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) hingegen ist sicher, dass die Frau ermordet wurde und verdächtigt Tierpfleger Hannes. Motiv: Habgier. So ganz richtig liegt die Polizistin am Ende aber nicht. Bibiana wurde zwar ermordet. Täter ist aber der seelisch labile Sohn des Verdächtigen.