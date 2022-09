„Tatort“ aus Stuttgart : Wie ein kleiner Fehler zwei Leben zerstört

Thorsten Lannert (Richy Müller, r.) und Sebastian Bootz (Felix Klare) müssen einen Fall von Fahrerflucht mit Todesfolge aufklären. Foto: obs/Beno"t Linder

Stuttgart Einen Moment nicht aufgepasst – und ein anderer Mensch ist tot. Für einen Anwalt wird dieser Alptraum Realität. Der 29. Stuttgarter „Tatort“-Fall „Der Mörder in mir“ konfrontiert das Publikum mit schmerzhaften Fragen.

Es regnet in Strömen, die Kollegin am Telefon drängelt und macht Druck, weil die Italiener die Verträge erwarten. Anwalt Ben Dellien (Nicholas Reinke) fährt auf einer dunklen Landstraße durch eine Wand aus Wasser, er ist durch den Stress im Büro unaufmerksam und greift dann noch zu seinem Handy. Er trifft eine falsche Entscheidung, ist eine Sekunde abgelenkt, und sein Leben gerät aus den Fugen, weil ein anderer Mensch sein Leben verliert. Sein Wagen kollidiert mit einem Mann, der ein Fahrrad an der Straße entlang schiebt. Dellien hält an und steigt aus, schaut aber nicht weiter nach, sondern fährt nach Hause. Und das macht ihn zu einem Mörder.

So sieht es zumindest der Gerichtsmediziner, der auf seinem Rennrad als einer der Ersten an der Stelle eintrifft, an dem die Leiche des Unfallopfers gefunden wird. Der Mann, ein Obdachloser, lebte noch mehrere Stunden, durch mehrere Knochenbrüche lag er bewegungsunfähig im Graben. Dann starb er an seinen inneren Blutungen. Er hätte gerettet werden können, wenn Anwalt Dellien nur etwas genauer hingesehen hätte.

Um dieses Drama geht es im Stuttgarter „Tatort“. In „Der Mörder in mir“ wird dem Publikum vielschichtig vor Augen geführt, wie eine Sekunde Unaufmerksamkeit, ein Moment des Leichtsinns oder der Gedankenlosigkeit einen Menschen mit einer tonnenschweren Schuld beladen kann. Dellien will sich dieser Schuld stellen. Er hat die 110 schon gewählt, den Mund bereits geöffnet, um sich zu offenbaren. Er leidet wie ein Hund, wird von Panikattacken und Alpträumen geplagt. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) stehen auch schnell vor seiner Tür, weil er zuvor von einer Radarfalle geblitzt wurde. Dennoch bringt er es nicht fertig, seine Schuld anzuerkennen und sich bei der Polizei zu melden.

Dass er das nicht macht, liegt auch an seiner Frau Johanna und seinem perfekten Leben. Er ist kurz davor, in einer Kanzlei Partner zu werden, seine Kinder Franz und Fritzi bringen gute Noten mit nach Hause ins moderne Eigenheim. Seine Frau erwartet bald das nächste Kind – auch das bekommt einen Namen mit F, nämlich Ferdinand. Alles in seinem Leben ist am richtigen Platz, er ist ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Ein Moment der Unachtsamkeit, eine falsche Entscheidung soll das wirklich alles auf den Kopf stellen?

Vor diese schmerzhafte Frage stellt Autor und Regisseur Niki Stein seine Protagonisten und das Publikum. Der Tote war ein Mann, der den Fliehkräften des Lebens nicht mehr standhalten konnte, als sein Sohn im Alter von zwölf Jahren an Krebs starb. Er verlor den Kontakt zu seiner Familie und sein Zuhause. „Der hätte doch vermutlich eh nicht mehr lange gelebt“, mutmaßt Johanna Dellien. „Es war ein Unglück. Er hatte kein Glück, du hattest auch kein Glück“, sagt sie, um Ben von einem Geständnis abzuhalten. Lebensleistungen werden gegenüber gestellt und und gegeneinander abgewogen. Die Kommissare diskutieren, welche Konsequenzen ein einziger Fehler haben darf, und sind sich in dieser Sache ausnahmsweise nicht einig.

Der 29. Fall des Stuttgarter Teams ist nicht im klassischen Sinne spannend, es lohnt sich trotzdem, ihn anzuschauen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen sich mit unbequemen Wahrheiten auseinander setzen und vermutlich ertappen sie sich bei der Erkenntnis, wie stark der Status eines Menschen die Sicht auf eine Tat beeinflussen kann.