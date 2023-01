Die Handlung des „Tatort“ erklärt Sonja Teichmanns Plan vom perfekten Verbrechen – und woran er scheiterte

Sie will das von außen betrachtet so perfekte Leben ihrer Schwester Nadine übernehmen. Deshalb lauert sie Nadine auf, tötet sie in der Elbe – und schlüpft in ihre Rolle. Sonja baut darauf, dass Nadines Mann nichts merkt, weil der seiner Frau nach ihre Ehekrise im Allgemeinen und seiner Affäre im Besonderen „unnormales“ Verhalten zubilligt. Den Hund, der Sonja mit Sicherheit verraten würde, vergiftet sie. Wie sie Nadines kleine Tochter Anna täuschen will, ist unklar. Um direkt nach dem Mord an ihrer Mutter Zeit zu gewinnen, schmiert sie Juri deren Blut ins Gesicht, sodass er völlig verwirrt und verängstigt die Flucht ergreift. Sie selbst täuscht vor, vernehmungsunfähig zu sein. Und weil Nadines Mann Patrick nachts auf dem Sofa schläft und tagsüber viel arbeitet, kann sie immer wieder entwischen, um ihre Verbrechen zu begehen.