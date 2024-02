Tatort „Geisterfahrt“ Doppelter Abschied aus Göttingen

Der letzte gemeinsame Fall von Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) beginnt mit einem dramatischen Einsatz für die Göttinger Rettungsdienste. Der Transporter eines Paketdienstes rast in eine Fußgängergruppe, eine Frau wird getötet, mehrere Menschen verletzt. Der junge Fahrer des Bullis blutet und ist nicht ansprechbar. Sein letztes Paket des Tages hatte der Mann ausgerechnet an das Polizeipräsidium geliefert, wo Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit) seinen 60. Geburtstag feierte. Die Ermittlerinnen müssen schnell klären, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelt. Als Lindholm und Schmitz den Paketdienst unter die Lupe nehmen, werden die desaströsen Zustände im Betrieb schnell deutlich. Die meist migrantischen Fahrer werden als Subunternehmer ausgebeutet, sie schlafen nachts in ihren Autos, urinieren unterwegs in Flaschen, ernähren sich von kalten Dosensuppen. Damit sie die viel zu langen Arbeitszeiten durchhalten, werden sie von ihrem Chef mit zweifelhaften Tabletten und Pülverchen versorgt. Betriebsleiter Mischa (Christoph Letkowski) weist jedoch jede Verantwortung von sich. Alle Fahrer arbeiteten freiwillig für ihn, außerdem sei er selbst Subunternehmer und habe keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen. Als sich Mischa aber dabei erwischen lässt, wie er den Hand-Scanner des Unglücksfahrers verstecken will, scheint für die Kommissarinnen der Fall schon gelöst zu sein. Doch plötzlich stellt sich Kriminaldirektor Liebig (Luc Feit) quer, verweigert die Ausstellung eines Durchsuchungsbefehls und behindert die Ermittlungen nach Kräften. Warum versucht der sonst so korrekte Liebig dem Betriebsleiter zu helfen?

Christine Hartmann (Regie, Buch) und Stefan Dähnert (Buch) setzen sich in der ersten Hälfte von „Geisterfahrer“ eindrücklich mit den prekären Bedingungen beim Paketdienst-Subunternehmen auseinander. Treuen „Tatort“-Fans ist das Thema auch als Krimistoff nicht neu. Im vergangenen Dezember war die Situation der Paketzusteller bereits Thema im Kölner Fall „Des anderen Last“.