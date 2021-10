„Tatort“ aus Frankfurt : Kommissare mit Leseschwäche

Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich, l.) und Paul Brix (Wolfram Koch) sprechen mit Nellie (Lena Urzendowsky), nachdem deren Freundin Luise zu Tode gekommen ist. Foto: dpa/Bettina Müller

Frankfurt Der Frankfurter „Tatort“ taucht ein in die Welt der Literatur. Eine junge Autorin wird tot an einer Brücke gefunden. Hinweise auf ihr Seelenleben finden die Ermittler in ihrem Roman. Doch was daran ist wahr?

Von Martina Stöcker

Luise Nathan (Jana McKinnon) ist eine gefeierte Jungautorin, die aus einer für sie fremden Welt berichtet. Sie lebt mit ihrer Mutter, einer Stadträtin für Soziales, in einer Altbauwohnung, die nur so vor großbürgerlichen Attributen strotzt: monochrome Kunst an den Wänden, meterhohe Regale voller Bücher, Dielen und Kassettentüren. Literarisch leiht Luise ihre Stimme aber Luna: Das ist eine junge Frau, die in prekären Verhältnissen lebt. Deren Frust über ihr Leben und die Ungleichheit von Chancen kleidet Luise in wütende, scharfe und poetische Worte, für die sie gefeiert wird.

Nach ihrer Buchpremiere wird sie aber tot am Fuß einer Brücke gefunden. Am Abend zuvor hatte sie noch eine Stelle aus ihrem Buch vorgelesen, in der sie über einen Abgrund fabuliert und die Möglichkeit, alles loszulassen und zu springen. Die Frankfurter Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) glauben zunächst, sie habe ihren Suizid angekündigt, schnappen sich ihr Buch und durchforsten es auf weitere Parallelen zwischen Luise und Luna. Sie finden Schilderungen von sozialer Vernachlässigung, leeren Kühlschränken, einer überforderten Mutter, einer Fehlgeburt, sogar eine Entführung samt Lösegeldübergabe wird thematisiert. Die Frage stellt sich, wie das alles passen soll zu Luises behütetem Leben, deren Vater zwar früh starb, deren wohlhabende Mutter aber vieles richtig zu machen scheint. Oder ist das alles nur Fassade? Was ist Fiktion, was ist Realität?

Eine wichtige Rolle bei der Suche nach der Lösung spielt der soziale Treff „Kelle“, den Luises Mutter gefördert hat und dessen Besucher aus schwierigen Verhältnissen kommen. Da ist etwa Nellie Kunze (Lena Urzendowsky), die mit ihrer alleinerziehenden Mutter und einer kleinen Schwester zusammenlebt. Sie und Luise hatten sich angefreundet, beide teilten ein Interesse für Literatur. Die Schauspielerinnen McKinnon und Urzendowsky spielen diese beiden jungen Frauen verletzlich und wild. Beide haben auch gemeinsam an der Amazon-Neuauflage von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ mitgewirkt als die drogensüchtigen Christiane F. und Stella. Und auch in „Luna frisst oder stirbt“ harmonieren sie perfekt und geben dem Frankfurter „Tatort“ einen jungen, unangepassten Touch.

Der 14. Fall für Janneke und Brix hat daneben einige gute Momente und Ideen, wie zum Beispiel die drei unterschiedlichen Erzählebenen von Ermittlungen, verfilmten Romanszenen und TV-Beiträgen, über die man Luise näherkommt. Doch dann arbeiten sich die zwei Kommissare so schleppend durch den Roman, als ginge es nicht darum, einen Mörder zu fangen, sondern um die Schullektüre aus der Stufe 8, über die man erst in drei Wochen die Klassenarbeit schreibt. Später liest noch Assistent Jonas tapfer mit, und auch dann kommt kein wirkliches Tempo in die Ermittlung. Dabei ist das Buch nicht dick, die Kapitel sind kurz, allein die Überschriften nehmen jeweils eine Doppelseite ein.

Wegen dieser Leseschwäche zieht sich dieser „Tatort“ nach den ersten 45 Minuten. Und der Zuschauer muss aufpassen, denn die Protagonisten wechseln in den verfilmten Kapiteln, weil die Kommissare immer zu neuen Erkenntnissen kommen.