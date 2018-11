„Tatort: Treibjagd“-Vorschau: Falke und die unfreiwillige Bürgerwehr

Hamburg Im Norddeutschland-„Tatort“ geht es um Einbruchsopfer, die sich zur Selbstjustiz getrieben fühlen.

Schlimmer noch: Die Freundin des Einbrechers ist auf der Flucht, doch ihre Vorgesetzten hindern die Bundespolizisten geradezu daran, sie zu finden: Grosz und er bekommen keine Hundertschaft, keinen Hubschrauber, sondern nur zwei Hunde. Irgendwann, wenn ihr derzeitiger Einsatz beendet ist. Aber auch die Bürgerwehr – etwas sehr arg radikalisiert, aber nicht ohne Verständnis präsentiert – will die Flüchtige in die Finger bekommen. So beginnt die titelgebende Treibjagd auf das verängstigte Gör. Ein solider Fall für Grosz, die bei ihrem fünften Auftritt ein dynamisches Duo mit dem fluchenden Falke bildet. Der ist noch immer heillos damit überfordert, ihr privat näher zu kommen, darf sein Sozialverhalten aber in dieser Folge mal wieder mit seinem Sohn Torben und seiner Katze Elliot üben. Alles auf dem Weg.