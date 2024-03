Fall „Dein Verlust aus Wien“ Ein Highlight des „Tatort“-Jahres

Nach einem Vierteljahrhundert feiert der Botschafter Österreichs in Fernseh-Deutschland am Sonntag seinen Sechzigsten. Standesgemäß mit Schokotorte und Kerzen, Familie, Kolleginnen und Kollegen, Lametta, Träubchen und geistigen Getränken aller Art. „Ich vertrag überhaupt nix mehr“, gesteht er in den frühen Morgenstunden seiner Bibi Fellner, die im 33. gemeinsamen Fall im Begriff ist, von der einst so ungeliebten Assistentin in eine völlig andere und sehr private Rolle aufzusteigen. Völlig betrunken sei er, präziser: „Ich bin blunzenfett.“ Sie daraufhin: Macht ja nix. Der Ernstl und die Irene hätten ja auch zu viel getrunken, und überhaupt.