"Tatort" Dresden über Online-Dating - Die Liebe ist ein seltsames Spiel

DRESDEN Ein Thriller über die düsteren Seiten des Online-Datings ist die Dresdner „Tatort“-Folge „Wer jetzt allein ist“. Prädikat: Sehenswert trotz überzeichneter Nebenfiguren.

Worum geht es wirklich? Rund ein halbes Dutzend Fässer werden in „Wer jetzt allein ist“ aufgemacht: Identitätsdiebstahl und Mob-Mentalität im Netz, die Skrupellosigkeit gewisser Start-up-Unternehmer wie auch sensationsgeiler Journalisten, eine Prise Pflegenotstand. Im Zentrum stehen indes die Folgen von Dauer-Einsamkeit und emotionalen Traumata: Der Mix aus Minderwertigkeitskomplexen, Missverständnissen und Machtspielchen, Aggression und Anspruchshaltung kann tödliche Folgen haben.

Karin Hanczewski (36) hatte unter anderem Rollen in der Dorf-Satire „Meuchelbeck“ (WDR) sowie in „SOKO Leipzig“ (ZDF). Beinahe legendär aber ist Ihr Auftritt als biestige Hardcore-Veganerin im Rollstuhl, die in einer „Tatortreiniger“-Folge dem eingefleischten Wurst-Fan Heiko Schotte (Bjarne Mädel) den Kopf verdreht.