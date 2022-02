TV-Tod im Dortmunder „Tatort“ : Das Ende für Kommissarin Bönisch

Dortmund Was für ein Ende! Im Dortmunder „Tatort“-Fall „Liebe mich“ stirbt die Ermittlerin, Schauspielerin Anna Schudt steigt aus. Und Kommissar Faber wird sich wieder mit Schuld und Verantwortung auseinandersetzen – für ihn geht es wohl zurück auf Null.

Worum ging es Ein Serientäter trifft sich am 4 Juni zu einem Date mit einer Frau, am 6. Juni mietet er ein Grab in einem Friedwald. Durch Zufall werden später die Leichen in den Gräbern entdeckt. Die Dortmunder „Tatort“-Kommissare Martina Bönisch (Anna Schudt) und Faber (Jörg Hartmann) erkennen im Fall „Liebe mich“ schnell die Zusammenhänge: Beide Frauen waren blond, ein ähnlicher Typ, sie trugen das gleiche Kleid und waren vor ihrem Verschwinden auf Partnersuche beim Online-Dating. Beide Gräber waren im Beerdigungsinstitut Ihle gemietet worden, daher setzen die Ermittlungen dort an.

Worum ging es wirklich Um die Liebe. Denn irgendwie dreht sich im Leben doch immer alles nur darum. Der Täter wurde als Kind verlassen und verlor die Liebe seiner Mutter und wuchs in Heimen auf. Kommissarin Bönisch sucht nach einem Partner und stellt ihre eigene Beziehungsfähigkeit in Frage. Kollege Faber würde sie zu gerne vom Gegenteil überzeugen. Und dann ist da noch ihr Ex, Haller von der Spurensicherung, der Bönisch das Leben schwer macht, weil er sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt und nicht akzeptieren will, dass sie ihn verlassen hat. Kollegin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) rückt mehr in den Mittelpunkt, auch sie wurde als Heranwachsende von ihrer Mutter verlassen. Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) kann sich auch nicht von seiner Frau lösen und hofft immer noch darauf, dass sie zu ihm zurückkehrt. So viele Liebesbedürftige gibt es selten in einem Krimi.