„Tatort: Der Reiz des Bösen“ : Wenn nette Frauen fiesen Typen schreiben

Köln Im neuen Kölner „Tatort“ geht es um Brieffreundschaften zwischen Häftlingen und Frauen. Das ist leider nicht immer eine gute Idee, wie der Krimi zeigt.

Doch Polizei-Assistent Jütte (Roland Riebeling) hat einen anderen Verdacht. Der Gürtel erinnert ihn an einen Fall aus seiner beruflichen Vergangenheit, an dem er seelisch lange zu knabbern hatte. Treibt in Köln etwa ein Serienmörder sein Unwesen? Im Gefängnis bereitet sich indes Häftling Basso Sommer (Torben Liebrecht) auf seine Freilassung vor. In Freiheit wartet seine Freundin Ines (Picco von Groote) auf ihn, die den fiesen Typen abgöttisch zu lieben scheint. Das ungleiche Paar war sich ebenfalls durch eine Brieffreundschaft näher gekommen.

Das Phänomen ist also altbekannt, und Neues hat auch dieser Köln-„Tatort“ nicht zu berichten. Es ist ein konventioneller Krimi mit recht erwartbaren Wendungen und teils länglichen Dialogen. Und überhaupt ist in Köln wieder alles, wie es eben in Köln so ist: Schenk fährt einen schick polierten Ferrari. Ballauf fragt Schenk, wo er den Wagen denn nun wohl wieder her hat (Spoiler: aus der Asservatengarage!). Ballauf ist sauer auf Jütte, der mal wieder verschwunden ist. Schenk versteht nicht, warum Ballauf schon wieder sauer ist auf Jütte. Am Ende gibt es ein klärendes Gespräch unter Männern mit Bier am Rhein. Nett war’s wieder. Fans der Kölner werden das bestimmt gerne sehen. Allen anderen sei vielleicht die Netflix-Serie „Aquarius“ empfohlen, in der David Duchovny Jagd auf die Manson-Family macht. Was nette Frauen denn nun wirklich an fiesen Typen finden, wird da aber auch nicht zufriedenstellend erklärt.