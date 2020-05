„Tatort: Der letzte Schrey“ : Die dornige Dorn

Weimar Nora Tschirner zeigt als Kommissarin im zehnten Weimar-„Tatort“ deren kratzbürstige Seite. Doch seine besten Zeiten hat das Team hinter sich, es befindet sich in einer Endlosschleife des immer gleichen Films.

Nora Tschirner war mal das, was man ein „Girlie“ nannte. Attraktiv und lässig, frech und verpeilt, aber letztlich liebenswert. Wie die frühe Lena Meyer-Landrut vor dem berüchtigten Live-Interview 2011, in dem sie den großen Frank Elstner Mal um Mal auflaufen ließ und dazu mit den Klimperaugen rollte. Ein wandelnder Schmollmund, über alle Maßen schnippisch. Genau so tritt Kira Dorn (Nora Tschirner) im bereits zehnten „Tatort“ aus Weimar auf, der sich um die Entführung des Strickwarenfabrikanten Gerd Schrey (Jörg Schüttauf) dreht.