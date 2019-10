Letzter „Tatort“ aus Luzern : Reto Flückiger sagt Ade

Luzern Die letzte Folge des Luzerner „Tatort“-Teams macht den Abschied leicht: Kommissar Reto Flückiger gerät außer Rand und Band, und bei einer Leiche zuckt das Augenlid.

Sollten die Anhänger von Verschwörungstheorien und Träger von Aluhüten einen Kultfilm benötigen, dann ist der neue „Tatort“-Fall aus Luzern ein heißer Kandidat. Die Thesen kurz zusammengefasst: Die Politik ist korrupt, die Journaille ohnehin, die Gesellschaft wird ruhiggestellt mit Fernsehen, Pornos und billigem Grillfleisch. „Was ist das für ein System, das solche Typen besser schützt als uns“, fragt selbst Ermittler Reto Flückiger (Stefan Gubser) in seinem letzten Fall. „Legal, illegal, das ist denen scheißegal.“ Derjenige, der sich an Recht und Gesetz hält, ist der Dumme. Und so beschließt auch Flückiger, dass er sich an nichts mehr halten muss: Richterliche Beschlüsse für Durchsuchungen von Wohnungen und Computern benötigt er nicht mehr. Er macht, was er will.