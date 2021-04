Nachlese zum „Tatort: Der böse König“ : Der Mörder ist immer der mit dem Mittelscheitel

Ludwigshafen Die Verdächtigen-Suche hätte sich Lena Odenthal in ihrem 74. (!) Fall getrost sparen können – aber schaurig-schön war’s schon, diesem Narzissten bei seinen maliziösen Manipulationen zuzusehen.

Worum ging‘s? Sandro Esposito ist tot, der Mann, der kürzlich erst den Betrieb erst den Betrieb eines „Späti“ übernommen hatte. Sie wissen schon, halb Kiosk, halb Discounter. Die Art Laden, die alle rund um die Uhr mit Grundnahrungsmitteln wie Bier, Wein, Schnaps und Chips versorgt. Der Betreiber jedenfalls ist tot, erschlagen mit einem Baseballschläger. Wer macht sowas, auf so blutige Art? Weshalb hat er dem Opfer auch Münzen im Wert von 73 Cent in den Rachen gestopft? Und warum ist er so sicher, dass man ihn nicht sehr bald schnappt, obwohl er gegen zehn Uhr abends zuschlug, mit massig potenziellen Zeugen?