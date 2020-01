Dramatischer Tod im Neujahrs-„Tatort“ : So scheidet Münster-Kommissarin Friederike Kempter aus

So scheidet Münster-Kommissarin Friederike Kempter aus

Münster Sie bildete mit den Kommissaren Thiel und Boerne das Trio im Münster-„Tatort“. Im Neujahrs-„Tatort“ starb ihre Rolle Nadeshda Krusenstern.

Das beliebteste „Tatort“-Ermittlerduo Thiel und Boerne wird künftig ohne Kollegin Nadeshda Krusenstern ermitteln müssen. Die Tatort-Kommissarin - gespielt von Friederike Kempter (40) - starb im am Neujahrstag ausgestrahlten „Tatort - Das Team“.

Im spektakulären Impro-Krimi an Neujahr wurde sie von Kommissar-Kollege Sascha Ziesing (Friedrich Mücke) erschlagen und blutüberströmt in einem Schrank abgelegt. Ihr Mörder Ziesing segnete am Ende des Krimis ebenfalls das Zeitliche.