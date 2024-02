Krimi-Kultserie Das sind laut KI die attraktivsten Tatort-Kommissare

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Kommissar im ganzen Land? Die Informationsplattform Betrugstest.com hat mithilfe einer speziellen KI ermittelt, wer die attraktivsten Kommissare der ARD-Kultserie „Tatort“ sind und welche Stadt am besten abschneidet. Dafür wurden zunächst alle Tatort-Kommissare seit Beginn der Ausstrahlung gelistet. Anschließend wurden drei verschiedene Bilder pro Schauspieler herausgefiltert und per KI nach Attraktivität gerankt. Im letzten Schritt wurde dann der Durchschnitt der einzelnen Werte der Bilder berechnet.