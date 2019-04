„Tatort“-Nachlese : Würdiger Abschied vom Bremer Duo

Bremen Radio Bremen hat sein Ermittlerduo Lürsen/Stedefreund würdig in den Ruhestand verabschiedet. Der letzte Fall war spannend inszeniert, atmosphärisch dicht und angemessen wehmütig. Unser Schnell-Check.

Worum ging’s? Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Bei ihren Nachforschungen in der Immobilienfirma, in der die Tote arbeitete, stoßen die Bremer Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) auf Widerstände. Das BKA hat die Firma im Visier, die tschetschenische Mafia soll sie zur Geldwäsche nutzen. Zwei herrlich zwielichtigen BKA-Beamten (Robert Hunger-Bühler und Philipp Hochmair) zufolge haben sie einen verdeckten Ermittler eingeschleust – und die Mordermittlung steht im Weg. Zu allem Überfluss hat Stedefreund mit den beiden auch noch eine düstere gemeinsame Geschichte, die ihn am Ende sogar das Leben kostet. Und Lürsen bleibt nur, die Asche ihres Kollegen in den blauen Bremer Frühlingshimmel zu verstreuen.