„Tatort: Borowski und der gute Mensch“ : Er ist wieder da

Erneut kommt es in Kiel zum Aufeinandertreffen von Ermittler Klaus Borowski und Frauenmörder Kai Korthals. Es ist kein Spoiler, wenn man an dieser Stelle sagt: unbedingt einschalten.

Eigentlich ist er ein guter Mensch. Eigentlich will er nur Normalität, will geliebt werden, eine Frau, vielleicht einen Hund, teilhaben am ganz normalen Leben. So wenigstens sieht sich Kai Korthals (Lars Eidinger). Die meisten anderen sehen in ihm den Killer, den Entführer, den kranken Sadisten, der weggesperrt gehört, vor dem man die Menschen schützen muss. Was ist gut, was ist schlecht, gibt es Gutes im bösen Menschen, ist das Böse im Wortsinne entschuldbar, weil es erklärbar ist? „Borowski und der gute Mensch“, der neue „Tatort“ aus Kiel, widmet sich diesen Fragen. Es ist nach „Borowski und der stille Gast“ und „Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes“ das dritte Aufeinandertreffen des Kieler Ermittlers (Axel Milberg) und Kai Korthals (Lars Eidinger).