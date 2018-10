Tatort "Blut": Kritik zum gelungenen Grusel aus Bremen

Düsseldorf Eine Vampir-Folge zu Halloween im „Tatort“? Das könnte sehr schnell sehr schief laufen. Tat es aber nicht. Der vorletzte Bremen-“Tatort“ war kurzweilig und gruselig.

Worum ging es? Die Bremer Kommissare finden eine junge tote Frau mit einer Bisswunde am Hals. Als die Hauptverdächtige Kommissar Stedefreund (Oliver Mommsen) in den Hals beißt, fühlt sich dieser sofort blümerant. Kollegin Lürsen kann Stedefreund nicht beruhigen. Stedefreund geht auf Vampirjagd in Bremen.

Was war gut? Eigentlich eine ganze Menge. In den ersten Minuten musste der Zuschauer fürchten, dass dieser Fall ein einziger Klamauk wird. Wurde er dann aber nicht. Die meisten Szenen spielten in der Nacht auf einsamen Straßen und in leeren Häusern. Da kam immer wieder wohliger Grusel auf. Und immer dann, wenn die Vampir-Story zu sehr abzudriften drohte, fing Regisseur Philip Koch die Geschichte galant wieder ein.

Wen müssen wir uns merken? Lilith Stangenberg als vermeintliche Vampirin Nora hinterließ in „Blut“ den tiefsten Eindruck. Der 30-Jährigen gelang es, trotz einiger brutaler und wilder Szenen, auch die tragische Seite ihrer Figur sichtbar zu machen. Im TV ist sie eher selten zu sehen. Seit 2012 gehörte die Berlinerin zum Ensemble der Volksbühne.

Wie geht es weiter? Einen Fall lösen Postel und Mommsen noch in Bremen, dann geht das Paar in die „Tatort“-Rente. Der Fall „Wo ist nur mein Schatz geblieben?“ wird im ersten Halbjahr 2019 ausgestrahlt.