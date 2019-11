„Tatort - Baum fällt“ : Ein Krimi wie ein Heimatfilm

Villach Für die österreichischen „Tatort“-Ermittler geht es im Fall „Baum fällt“ nach Kärnten. Ein Holzwerk-Besitzer wurde getötet. Der Fall erinnert an ein Drama à la Luis Trenker.

Die Rechtsmedizin hat in diesem Fall nichts zu melden: Sie kann nichts obduzieren, keine Erkenntnisse über die Todesursache beisteuern oder Spuren vom Täter entdecken. Denn vom Mordopfer Hubert Tribusser (Christoph von Friedl) sind nur feinste Asche und ein Titan-Implantat übrig. Der Holzwerk-Besitzer war in einen riesigen Heizkessel geworfen worden. Es könnte besser laufen für die österreichischen „Tatort“-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser).

Vor allen Dingen, weil sie ihr geliebtes Wien verlassen müssen und nach Kärnten geschickt werden. Unweit des Großglockners steht das riesige Holzwerk, in dem Bäume zu Holzpellets verarbeitet werden. Die lokalen Forstwirte sind schon längst in die Knie gegangen, in Osteuropa wird fürs Sägewerk das Holz geschlagen. „Ich will die Namen von allen, die hier arbeiten oder mal gearbeitet haben“, herrscht Eisner einen Dorfpolizisten an. „Das trifft hier auf ziemlich jeden zu“, entgegnet dieser trocken.