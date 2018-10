"Tatort" aus Wien: Tod auf der „Monopoly-Tour“

Wien Der Wiener „Tatort“ am Sonntagabend führt ins Rotlicht-Milieu. Nebenfigur Inkasso-Heinzi bekommt in „Her mit der Marie“ den großen Auftritt.

Der Zuschauer weiß von Beginn des Wiener „Tatorts“ an, wer der Tote ist: Edin war mit seinem Kompagnon Pico auf der so genannten „Monopoly-Tour“. Die zwei arbeiten für die Rotlicht-Größe Dokta (Erwin Steinhauer) und sammelten für ihn das Schwarzgeld ein, das er in den Bars und Bordellen am Wiener Gürtel verdient. Nun ist das Geld weg, und nicht nur die Polizei jagt Edins Mörder, sondern auch Pico und Doktas Mann für die Drecksarbeit, Marko Jukic (Johannes Krisch), wollen den Täter finden. Natürlich vor der Polizei.

Der Fall „Her mit der Marie“ erzählt auf charmante Weise vom Rotlicht-Milieu. Das mutet etwas seltsam an, sind es doch Kriminelle, die ihr Revier auch mit der Waffe verteidigen. Doch vielleicht liegt’s am Wiener Schmäh, dass die Herren, die Lederjacken, Schnäuzer und alle ein Tattoo am Hals tragen, so schlimm gar nicht rüberkommen: Der eine strebt nach Macht, der andere sehnt sich nach Liebe, und der Dokta, dem seine Frau morgens routiniert das Frühstück für die xte Vernehmung in seiner Verbrecherkarriere einpackt, will sich aus dem Geschäft zurückziehen und an einen Jüngeren übergeben. Und in diesen ganzen Schlamassel gerät irgendwie auch der Inkasso-Heinzi, der glaubt, die große Liebe gefunden zu haben und mit ihr nach Griechenland zu ziehen. Als passender Soundtrack mit Retro-Charme wurde als Titelmelodie „Irgendwann bleib i dann dort ...“ der österreichischen Band S.T.S gewählt, die mit Georg Danzer und Wolfgang Ambros arbeiteten.