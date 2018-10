"Tatort" aus Wien: Rotlicht-Welt mit Retro-Charme

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) in einer Szene von "Her mit der Marie!". Foto: dpa/Hubert Mican

Düsseldorf Im Wiener „Tatort“ mussten Moritz Eisner und Bibi Fellner im Rotlicht-Milieu ermitteln. Am Ende ging es in „Her mit der Marie“ um die Liebe.

Wer war‘s? Wenn man das wüsste. Heinzi und Pico haben sich abgesichert: Jeder hat einen USB-Stick mit einem Video, in dem der jeweils andere den tödlichen Schuss gesteht. Da Pico am Ende von der Witwe des Ermordeten erschossen wird, bleibt die Lösung des Falls offen. Das durchschaut auch Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ist froh, dass Inkasso-Heinzi, mit dem sie eine Freundschaft verbindet, den ganzen Schlamassel überlebt hat.

Wie war‘s? Schee war‘s, würde der Österreicher sagen. Es gab Milieu-Romantik, super Dialoge, viel Wiener Schmäh, in den man sich allerdings einhören musste. Ein unterhaltsamer und am Ende auch rührender „Tatort“. Regisseurin Barbara Eder und Stefan Hafner haben eine Rotlicht-Welt mit Retro-Charme entwickelt.

Was war das für Musik? Der Titelsong „Irgendwann bleib i dann dort ...“ stammt von österreichischen Band S.T.S., die in den 70er Jahren von drei Musikern gegründet wurde. Der Sänger beim Grillfest des Dokta war der Wiener Sänger Voodoo Jürgens mit einem Cameo-Auftritt.

Wie geht's den Kommissaren? Sie leiden. Moritz muss sich um den Liebeskummer seiner Tochter kümmern und ist davon genervt. Bibi, die trockene Alkoholikerin, trinkt wieder – zumindest Bier. Als sie ihm ein Pfefferminz-Bonbon anbietet, sagt Moritz: „Scharf! Saufst wieder?“ „Sicher“, antwortet sie, ohne dass er misstrauisch wird. Am Ende sieht er aber, was Sache ist. Ihr Alkohol-Rückfall wird sicher Thema im nächsten Fall. Die beiden sind sich wichtig - wichtiger als das bei Kollegen üblich ist. „I bin froh, dass ich dich hab“, sagt Moritz. Bibi kontert cool: „Vergiss das halt bis morgen nicht.“ Da geht noch was.

Der Star des Krimis Inkasso-Heinzi! Ein bisschen trottelig, glühend vor Liebe und am Ende doch ausgebufft - Simon Schwarz verleiht seiner Rolle so viel Menschlichkeit, dass man den armen Heinzi am Ende nur noch in den Arm nehmen möchte. Mord hin oder her! Seine Verzweiflung und dann noch das S.T.S-Lied „Irgendwann bleib i dann dort..." rühren einen am Ende fast zu Tränen.