Tatort aus Stuttgart - Vorschau: Plötzlich mordverdächtig

Stuttgart Eine ungewohnte Perspektive eröffnet der 22. Stuttgart-„Tatort“: Anstelle der Kommissare Lannert und Bootz steht ein Verdächtiger im Vordergrund. Leider verschenken die Macher viel vom Potenzial der guten Idee.

Eigentlich ist es ein Witz, so alt wie unlustig. „Du brauchst einen Termin? Für wann?“ – „Für gestern!“ Doch Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) meint es ernst. Dessen Zahnarzt und Duzkumpel stutzt zunächst, stimmt aber dann zu: Falls jemand frage, sei Jakob am Vorabend bei ihm gewesen, in Ordnung. Ein falsches Alibi als Freundschaftsdienst. Aber weshalb? Jakobs eifersüchtige Frau könne das Problem sein, mutmaßt er. „Oder hast du jemanden umgebracht?“, fragt er lachend. Jakob lacht nicht mit.

So weit, so gut. An ihrem erklärten Anspruch scheitern die Macher dennoch. Autor Sönke Lars Neuwöhner betont, ihn interessiere, wie sich der Blick auf die Kommissare verändere, wenn sie plötzlich als Störenfriede und Schnüffler auftreten, beunruhigend, ja, bedrohlich. Durch den Perspektivwechsel sollten sie „härter“ wirken. „Denn sie müssen eine Nuss knacken, und die Nuss ist man selbst – sofern man sich mit dem Beschuldigten identifiziert.“ Just daran allerdings hapert es aber leider lange.