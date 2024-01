„Tatort“ am Sonntag Eine Seifenoper aus dem Saarland

Wie viele Geschichten passen in das Saarland? Die Antwort ist: eine einzige. Das Saarland ist bekanntlich beliebt als überschaubare Fläche, anhand derer abstraktes Geschehen anschaulicher werden soll. Wie viel Regenwald wird abgeholzt? So und so viele Fußballfelder pro Stunde – oder eben: eine Fläche so groß wie das Saarland jede Woche. In Nordrhein-Westfalen fände das Saarland mehr als 13 Mal Platz. In das immerhin fast 2600 Quadratkilometer große Saarland selbst aber passt, Sie erinnern sich, nur eine einzige Geschichte.