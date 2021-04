„Tatort“ aus Saarbrücken : Das Böse lauert im Wald

Saarbrücken In „Der Herr des Waldes“, ihrem zweiten Fall, jagen die Saarbrücker Ermittler den Mörder einer jungen Frau – und auch ihre ganz persönlichen Dämonen. Prädikat: sehenswert.

Ein heimliches Date im Wald am Stadtrand von Saarbrücken – was aus erwachsener Sicht nach einer ziemlich, ziemlich schwierigen Idee klingt, hört sich für die 18 Jahre alte Jessi genau richtig an. Sie radelt im Sommerkleidchen in den Wald, sie freut sich auf das, was gleich kommen soll – dann aber bohren sich ein Karbonpfeil in ihren Oberschenkel und ein Messer ins Herz. Ein Jogger findet die Leiche des jungen Mädchens am nächsten Tag, in ihrem Mund ein Zweig, an ihrem Körper Bissspuren. Die Saarbrücker „Tatort“-Kommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) nehmen die Ermittlung auf. Der Fall, der am Ostermontag im Ersten gezeigt wird, ist erst der zweite dieses noch neuen „Tatort“-Teams.