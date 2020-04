TV-Kritik : Roland Kaiser als "Tatort"-Leiche

In der „Tatort“-Wiederholung am Sonntagabend „Summ Summ Summ“ war die Leiche niemand Geringeres als Schlagerstar Roland Kaiser. Die Folge bot mal eine Abwechslung vom Münsteraner Krimi-Kuriositäten-Kabinett. Unsere TV-Kritik aus dem Jahr 2013, als der Krimi zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.

Dass der Gast-Darsteller im Vorfeld mit seinem Rechtsstreit um den eigens für diesen "Tatort" komponierten Song "Egoist" kräftig Reklame für die Folge machte, dürfte sich an den Quoten ablesen lassen. Die Drehbuchautoren Stefan Cantz und Jan Hinter haben bei ihrer zehnten Münster-Geschichte zwar auf alle Knöpfe gedrückt, mit denen die Fans von Dick und Doof am Sonntagabend zu erreichen sind, aber wirklich schlüssig ist daran mal wieder nichts.Der Stich einer Biene erledigt den singenden Herzensbrecher – darauf muss man auch erst mal kommen. Nachdem sich Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Hauptdarsteller des Münster-"Tatorts" zuletzt über die mangelnde Qualität der Drehbücher beim WDR beschwert haben sollen, bot die Folge "Summ, Summ, Summ" mit Roland Kaiser als prominentem Gaststar und zweiter Leiche immerhin mal eine Abwechslung vom Münsteraner Krimi-Kuriositäten-Kabinett. Dass der Gast-Darsteller im Vorfeld mit seinem Rechtsstreit um den eigens für diesen "Tatort" komponierten Song "Egoist" kräftig Reklame für die Folge machte, dürfte sich an den Quoten ablesen lassen. Die Drehbuchautoren Stefan Cantz und Jan Hinter haben bei ihrer zehnten Münster-Geschichte zwar auf alle Knöpfe gedrückt, mit denen die Fans von Dick und Doof am Sonntagabend zu erreichen sind, aber wirklich schlüssig ist daran mal wieder nichts.