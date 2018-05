„Tatort“ aus Münster: Schlangengift und ein Pinguin in Gefahr

Ein Pinguin in der Rechtsmedizin bei Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) in einer Szene des "Tatort: Schlangengrube". Foto: dpa/Thomas Kost

Münster Tierische Ermittlungsarbeit und eine tote Tierfreundin führen das "Tatort"-Team aus Münster am Sonntag in den Zoo.

Gemeinsam mit Kommissarin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) verfolgen Thiel und Boerne jedoch andere Ansätze: Wieso verbrachte das Opfer vor seinem Tod so viel Zeit im Zoo? Was hat es mit den Einstichen im Bauch der Toten auf sich? Injizierte hier tatsächlich jemand Schlangengift?

So richtig bei der Sache ist Boerne jedoch nicht: Die eitle Seele will es dieses Mal zum Wegbereiter der "forensischen Küche" bringen - vor einem Millionenpublikum, versteht sich. Dem Gourmet und Medienmogul Stockmann (Robert Hunger-Bühler) will Boerne daher seine Idee für ein neues Fernseh-Kochformat schmackhaft machen: Der Rechtsmediziner kredenzt ihm "Mumie im Moor", geschmorten Sauerbraten vom Hirsch oder "übertötetes Rinderfilet nach Art des Axtmörders", dem Anschein nach schnödes Tatar. Dass er beim Fernsehpapst auf eine Chance hoffen kann, verdankt der Professor ausgerechnet den pfiffigen Ideen von Fastfood-Fan Thiel.

In einer besonderen Nebenrolle kommt dabei Münsters wohl bekannteste Pinguindame zu neuem Ruhm: Brillenpinguin-Weibchen Sandy aus dem Allwetterzoo Münster machte vor Jahren Schlagzeilen, weil sie sich in ihren Pfleger verliebte und ihm nicht mehr von der Seite wich. Längst hat Sandy wieder tierische Liebschaften, brütet derzeit sogar Nachwuchs aus. Für einen Gastauftritt ist die zahme Sandy aber immer noch bestens geeignet - und begibt sich in der Kriminalstory in große Gefahr. Eine Verfolgungsjagd mit Pinguin gehört dann am Ende leider zu den aufregendsten Momenten des neuen Münster-"Tatorts". Pointierte Dialoge und die Dynamik zwischen den Hauptfiguren können Klaumauk-Fans dafür jedoch wohl entschädigen.