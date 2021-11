So war „Dreams“ mit Batic und Leitmayr : Furioses Finale rettet „Tatort“ über Klarträume

München Beim „Tatort“ aus München kam das eigentliche, faszinierende Thema zu kurz zwischen... so ziemlich allem anderen. Auch die Auflösung war nicht besonders überraschend. Gelungen war der Film trotz alledem.

Worum ging’s? Marina Eeden (Jara Bihler) ist verzweifelt. Sie hat ihre Freundin Lucy Castagneda mit einer Scherbe erstochen, auf dem Dach des Klassik-Tempels, in dem sie beide einen Job als Geigerin wollen. Zumindest vermutet sie, dass sich das blutige Geschehen so abgespielt hat. Das Problem: Sie hat sich so viel mit dem Thema Klarträume beschäftigt, dass sie Traum und Wirklichkeit nicht immer auseinanderhalten kann. Doch ihr Geständnis gegenüber Batic und Leitmayr zieht sie bald zurück. Lucys Leiche wird auch nicht aufgefunden, viel Blut von ihr am fraglichen Tatort aber schon. Schnell kristallisiert sich ein weiterer Verdächtiger heraus: Der Leistungsturner Mats Haki, der Freund der Toten, der dieser zuletzt mit Marina fremdgegangen war und zudem in ein experimentelles Schlaflabor investiert hat. Leitmayr frohlockt: „Affäre! Motiv: Liebe/Eifersucht. Klassiker. Festnehmen. Feierabend.“ Aber ganz so einfach ist es dann natürlich doch nicht.

Worum ging’s wirklich? Um Leistungsdruck im Allgemeinen und in den Szenen Klassische Musik sowie Leistungssport im Besonderen. Um Drill und Drogen auf dem Weg an die Spitze – und den Preis des Ruhms, wenn man dort angekommen ist. Damit dann auch um Depressionen und Suizid am Beispiel von Lucys Mutter. Um Eltern, die ihre Kinder nicht Kind sein lassen, sondern über jedes Maß hinaus formen und biegen wollen, trotz der Gefahr, sie dabei zu brechen. Um Eifersucht. Sonst noch was?

Ach ja, streckenweise ging es tatsächlich auch um das real existierende Phänomen Klarträumen, bei dem der Träumende den Traum als Traum erkennt und, etwas Übung vorausgesetzt, das Geschehen darin kontrollieren kann. Das war fachlich korrekt und anschaulich erklärt, und die Traum-Szenen selbst toll visualisiert und pompös vertont. Davon hätte man gern ein paar mehr gesehen, gern auch anstelle der Grusel-Szenen.

Was passierte im Finale? Batic und Leitmayr realisieren viel zu spät, dass Lucy Castagneda keineswegs tot ist. Nachdem Marina ihr von ihrem Alptraum erzählt hatte, fingierte sie die Blutspuren und verschwand, sodass Marina denken musste, tatsächlich zur Mörderin geworden zu sein. Lucys Mission ist Rache an allen, die sie verletzt haben. Da wären Erstens ihr gefühlskalter Vater. Zweitens dessen Geliebte, die wiederum die Konkurrentin seiner Frau einerseits und die Förderin von Marina andererseits ist. Und Drittens Marina selbst samt Viertens ihrem untreuen Freund. Im Stile einer Scharfschützin tötet Lucy sie alle während eines Konzerts. Diese Rachefantasie spielt sich zumindest in Lucys Kopf ab, während sie nach einem Suizidversuch in einer Waldhütte mit dem Tod ringt, bis die Ermittler sie retten.