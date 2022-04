So wird der „Tatort“ : Schuld und Sühne und hilflose Männlichkeit

Was wäre gewesen, wenn? Klaus Borowski (Axel Milberg, hinten) wird an das Trauma erinnert, das er als Jugendlicher (August Milberg) erlebte. Foto: dpa/Christine Schroeder

Der neue Fall aus Kiel konfrontiert Klaus Borowski mit dem Tod seiner Jugendliebe. Bei dem Versuch, ihren Mörder endlich zu finden, gerät der Kommissar an seine Grenzen – und darüber hinaus.

Doch statt den Angehörigen endlich Gewissheit und der Kieler Polizei eine geschlossene Ermittlungsakte zu bescheren, reißt die Entdeckung alte Wunden wieder auf – ausgerechnet bei Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg). Susanne Hansen war seine Jugendliebe und Borowski (als Teenager gespielt von Axel Milbergs Sohn August) mit ihr am Tattag per Anhalter auf dem Weg zu einem Musikfestival. Seitdem quält ihn die Frage: Was wäre gewesen, wenn? Wenn es diesen einen Streit am Straßenrand nicht gegeben hätte, infolgedessen Susanne ohne ihn in ein fremdes Auto stieg und davonfuhr? Wenn er im entscheidenden Moment nicht unaufmerksam gewesen wäre und der Polizei – unwissentlich – falsche Beobachtungen mitgeteilt hätte? Wäre Susanne dann noch am Leben?