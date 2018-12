„Tatort“ aus Frankfurt: Düstere Weihnachten

Frankfurt Die Frankfurter „Tatort“-Ermittler müssen den Tod einer jungen Frau aufklären – und tappen buchstäblich im Dunkeln.

Janneke ist als erste am Tatort und begibt sich auf die Suche nach einem Mann, den sie am Fenster gesehen hat. Sie irrt durch das Gebäude, zwischenzeitlich sieht der Zuschauer die Szenerie durch den unscharfen Sucher ihrer Kamera. Schemenhaft ist eine Person zu erkennen, dann wird es dunkel. Janneke wird von einem Unbekannten niedergeschlagen. Nach kurzem Klinikaufenthalt ermittelt sie aber weiter.

Schnell steht fest: Die junge Frau war schon tot, als sie vom Turm gefallen ist. Sie ist erstickt – ob bei einem misslungenen Sex-Spiel oder durch Mord, müssen die Kommissare klären. Doch sie kommen weder an das hermetisch abgeriegelte Firmenkonglomerat im Büroturm näher heran noch an das Opfer und seine Familie. Die junge Frau arbeitete als Model und Escort – und auf Sex-Parties im Büroturm. Der Vater will das nicht wahrhaben, die Mutter nicht wirklich mit den Kommissaren sprechen. Mehr Informationen erhofft sich vor allem Brix von IT-Mitarbeiter Bijan (Rauand Taleb), der über seine Arbeit sagt: „Wir sind Nerds, die Geld zu mehr Geld machen“. Das Geld stammt von namenlosen Investoren, den Überblick hat Anwältin und Geschäftsführerin Dr. Rothmann (Katja Flint). Die bittet Janneke zwar zum Gespräch in ihr Büro in der obersten Etage – lässt aber ebenso wenig unter die Oberfläche blicken wie alle anderen im Turm auch. Auch die Staatsanwaltschaft ist keine Hilfe, sondern will lediglich Erfolge sehen.