Karin Hanczewski steigt aus „Tatort“ aus Dresden verliert „Kommissarin Karin Gorniak“

„Die Entscheidung zu gehen, fällt mir nicht leicht, aber für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen“, zitierte der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig die 41-Jährige am Mittwoch. Neun Jahre lang und in insgesamt 18 Folgen sei sie nun als Kommissarin Karin Gorniak „durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen“.