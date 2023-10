„Aus dem Dunkel “ Heike Makatsch feiert starken Abschied vom Mainzer „Tatort“

Der vermeintliche Einbrecher bleibt in der Wohnung und gibt sich Behringer wenig später als Streifenpolizist zu erkennen. Thomas Engels gibt an, er habe der Toten helfen wollen, die wochenlang von einem Stalker verfolgt worden sei. Er sei in die Wohnung eingebrochen, um den Suizid zu verhindern. Einen Verdächtigen hat Engels auch parat. Sein Wachleiter Niklas Zerrer (Rainer Sellien) soll hinter den Schikanen und Drohanrufen stecken. Der sexuell chronisch erfolglose Zerrer nutze demnach seine Rolle als Polizist, um sich das Vertrauen von Frauen in Notsituationen zu erschleichen. Doch Behringer zweifelt, ob sie Engels wirklich glauben soll. Der Beamte wirkt übernervös, tritt unsicher auf und entspricht eigentlich mehr dem vermeintlichen Klischee eines Stalkers als sein Vorgesetzter. Zudem verbindet ihn mit Zerrer eine persönliche Fehde.