"Tatort" aus Berlin: In "Tiere der Großstadt" ist ein Roboter der Verdächtige

Berlin Der „Tatort“ am Sonntag ist ein cooles Berlin-Porträt. Die Ermittler Rubin und Karow müssen in „Tiere der Großstadt“ gegen eine Maschine ermitteln.

Vor der Gedächtniskirche überquert ein Wildschwein die Straße, ein Schwarm Tauben zieht am Himmel vorbei, und ein Fuchs lässt sich von Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) gar nicht irritieren. „Tiere der Großstadt“ heißt der neue Fall aus der Hauptstadt, und zumindest dank dieser Einstellungen ist schnell klar, dass Berlin ein Dschungel ist.

Und das nicht nur für Vierbeiner. Drei Partygänger finden nachts in einem vollautomatischen Kaffee-Kiosk eine Leiche. Und was macht man da als Erstes? Natürlich ein Selfie. Die Ermittler Rubin und Robert Karow (Mark Waschke) stellen fest, dass es sich bei dem Toten um den Betreiber des „Robista Coffee“ handelt, der mit einem Metallstift, der die Herzchen in den Milchschaum malt, erstochen wurde. Eine mega-moderne Kaffeemaschine als Mordverdächtigen hat man schließlich auch nicht alle Tage.