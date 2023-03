Sendetermine und Stream Diese „Tatorte“ kommen im April 2023

Der dritte „Tatort“ im April kommt aus Hannover, läuft am 16. April um 20.15 (ARD) und trägt den Titel „Verborgen“. Jon Makoni und seine Frau Hope leben und arbeiten seit Jahren ohne Papiere in Hannover, dann verschwindet ihr 17-jähriger Sohn Noah und sie wenden sich an die Polizei. Die Ermittler Falke und Grosz stoßen auf ein Schleusernetzwerk in Hannover, dort wird ein unbekannter Toter wird in einem Lkw aufgefunden. Um Noah davor zu bewahren, tauchen Falke und Grosz tiefer in die Schattenwirtschaft ein.