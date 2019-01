Westernklamauk mit Ulmen und Tschirner: Der Weimar-„Tatort“ schafft sich ab

INFO

Der Schauspieler Den titelgebenden Geschäftsführer der Westernstadt „El Doroda“, Heinz Knapps, spielt Peter Kurth (61). Geboren in Güstrow, ging er nach einer Zeit bei der Nationalen Volksarmee der DDR zur Leipziger Schauspielschule.



Die Rollen Der Theaterschauspieler war lange vor allem in Nebenrollen zu sehen, unter anderem im Kinofilm „Good Bye, Lenin!“ sowie im Frankfurt-„Tatort“ mit Steier und Mey als Kommissar Erik Seidel. In „Babylon Berlin“ spielte er den zwielichtigen Bruno Wolter. Für seine Titelrolle in „Herbert“ (2015) als ALS-kranker Boxer bekam Kurth den Deutschen Filmpreis 2016.