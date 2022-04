So ist der „Tatort“ aus Franken : Ringelhahn, Voss und die Frage nach dem Warum

Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) ermitteln diesmal in einem Mord ohne Motiv. Foto: dpa/Hagen Keller

Nürnberg Ein junger Mann wird brutal ermordet, die Eltern sind sprachlos vor Entsetzen, und auch den Kommissaren Voß und Ringelhahn geht der Fall nahe. Und dann gestaltet sich auch noch die Suche nach den Hintergründen schwierig.

Er hatte keine Feinde, war überall beliebt, vorbildlich im Job, ein liebevoller Sohn und fast verlobt – doch eines Morgens liegt Lukas Keller (Caspar Schuchmann) brutal ermordet auf der Straße, das Gesicht nach unten. Auf dem Heimweg vom Fußballtraining hat ihm jemand die Kehle durchgeschnitten und danach noch zwei Mal ins Gesicht getreten. Warum er? Wa­rum so? Warum hier? Diese Fragen stehen natürlich nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt eines Sonntagabendkrimis, in diesem „Tatort“ aus Franken – mit dem so einfachen wie treffenden Titel „Warum“ – werden sie aber ganz besonders gelungen verhandelt.

Die Fassungs- und Sprachlosigkeit der Eltern des Toten (ergreifend: Valentina Sauca und Karl Markovics) bekommt viel Raum, ebenso der Frust der beiden Kommissare Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs), die auf der Suche nach einem Motiv ziemlich im Dunkeln tappen. Auch sie nimmt der Fall mit, auch dies wird nicht nur kurz erwähnt, sondern blitzt immer wieder auf. „Boah ihre Augen“, sagt Voss nach einem Besuch bei der Mutter zum Beispiel, und als Zuschauer kann man gar nicht anders, als mitzufühlen.

Selbstverständlich geht es aber nicht nur ums Gefühl, sondern auch um einen Kriminalfall – und der bekommt bald eine überraschende Wendung. Ganz in der Nähe von Nürnberg, in der Oberpfalz, wurde vor genau sechs Monaten ein junger Mann auf die gleiche Art und Weise ermordet. „Kehlschnitt von einem Rechtshänder von hinten, von links nach rechts mit äußerster Brutalität, dann zwei Tritte ins Gesicht“, schildert es einer der Ermittler. Der Fall ist ungelöst – ist hier also ein Serientäter am Werk? Und welche Rolle spielt die Freundin des Toten, Mia Bannert (Julie Engelbrecht), die zunächst weder mit der Polizei noch mit Familie Keller wirklich sprechen will?

Es ist ein leiser, oft sogar sprachloser „Tatort“, den der vielfach ausgezeichnete Regisseur Max Färberböck, der mit Catharina Schuchmann auch das Drehbuch schrieb, inszeniert hat. Zum bereits vierten Mal stecken die beiden hinter einem Franken-„Tatort“ – und das merkt man, im positiven Sinne. Die Macher kennen ihre Figuren und nehmen sich Zeit für sie und die Geschichte; vor allem für die der Eltern. Darin – und im eindringlichen Spiel sämtlicher Darsteller – liegt die Stärke des Films, der in den Nebenrollen mit Götz Otto und Ralf Bauer prominent besetzt ist. Dazu kommt gutes Handwerk: Die Dialoge wirken in keiner Szene aufgesetzt oder so platziert, dass sie etwas erklären sollen, das der Zuschauer sonst möglicherweise verpasst. Die Bilder sind stimmig, die musikalische Untermalung ebenfalls. „Wa­rum“ ist nicht nur ein wirklich guter „Tatort“, sondern auch ein guter Film.

Nicht zuletzt liegt das auch an den beiden wunderbaren Kommissaren, die häufig so nachvollziehbar, so menschlich reagieren und einem dadurch näher kommen als es den meisten anderen Sonntagabend-Teams derzeit gelingt. Und das, ganz ohne sich durch grotesken Humor anbiedern zu müssen, auf Krimi-Elemente zu verzichten oder ausgewalzte Privatgeschichten in den Mittelpunkt zu stellen. Was nicht heißt, dass Letzteres überhaupt keine Rolle spielt: Im jüngsten Fall der beiden (ebenfalls herausragend) verliebte sich Ringelhahn in einen Mann, der sich später als Verdächtiger herausstellte. Diesmal ist Voss dran, der eine neue Freundin hat und dessen jungenhafter, frischverliebter Charme zum wenigen Leichten in diesem Krimi gehört.