So war der „Tatort“ aus München : Und die Kirche tut das, was sie am besten kann

Schauen aufs Grab von Schwester Johanna, die nicht „zur inneren Einkehr“ verreist ist, sondern im Klostergarten begraben ist: Die Ermittler Batic (Miroslav Nemec, l.) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) sowie Novizin Antonia (Maresi Riegner). Foto: dpa/Hendrik Heiden

München Für Batic und Leitmayr ging es diesmal raus aus München und rein ins Klosterleben. Dort hüteten Nonnen ein Geheimnis – und versuchten verzweifelt, ihr Kloster zu retten. Wie das ausgeht, bleibt offen.

Darum ging’s Ein Wirtschaftsprüfer wird vergiftet, kurz nachdem er – angeblich zur inneren Einkehr – in einem Kloster bei München genächtigt hat. Dort machte er auch die Betriebsprüfung, doch schlechte Zahlen waren nicht der Grund für seinen Tod. Der lag vielmehr in einem Geheimnis, das die sechs verbliebenen Nonnen des Klosters verbissen hüteten. Novizin Antonia (Maresi Riegner) hatte nach einer Affäre mit einem Jungen aus dem Dorf ein Kind geboren. Doch Antonia wollte im Kloster bleiben – und Priorin Barbara (Corinna Harfouch) sie unbedingt dort halten, weil sonst zu wenige Nonnen da gewesen wären, um das Kloster halten zu können. Unter zehn, so sagt sie es, schaut die Kirche genau drauf, bei unter sieben wird’s eng. Deshalb wird auch der Tod von Schwester Johanna, die angeblich ebenfalls zur inneren Einkehr verreist ist, in Wahrheit aber längst im Klostergarten begraben wurde, geheim gehalten.

Am Ende machen die Nonnen reinen Tisch – und Schwester Klara (Constanze Becker), eine ehemalige Apothekerin, gesteht den Giftmord. Lechner hatte das Geheimnis der Nonnen entdeckt und sich über einen Trick für sein Schweigen bezahlen lassen. Bevor Klara ins Kloster kam, saß sie im Gefängnis, über Schwester Jacoba (Petra Hartung), die auch als Knast-Seelsorgerin arbeitet, kam auch der Kontakt zu den Nonnen zustande. Sie hatte ihren Mann vergiftet, weil der sie sonst totgeschlagen hätte, wie sie sagt. Nun kam abermals ein Mann ihr zu nahe. „Lechner hätte uns nie in Ruhe gelassen, er hätte alles zerstört“, sagt sie, und: „Ich hab doch nichts anderes.“ Helfen tut das freilich nicht, Schwester Klara muss wieder ins Gefängnis und die Zukunft des Klosters bleibt ungeklärt.

Eine letzte Hoffnung könnten die beiden mysteriösen Besucher aus dem Vatikan sein. Diese, so finden die Ermittler Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) eher zufällig heraus, sind nämlich vor Ort, um ein angebliches Wunder zu überprüfen: eine Madonnenstatue, die Blut weint. Doch so recht wollen sie dem keinen Glauben schenken, egal, wie sehr Schwester Julia (Christiane Blumhoff), deren Heimat das Kloster schon sei 50 Jahren ist, das beteuert. „Aber am Ende entscheidet Roma“, sagt einer von ihnen, und Batic ergänzt – angelehnt an den Titel des Films: „Wunder gibt es immer wieder.“

Das war gut Überzeugend und mal was Anderes war die Szenerie des Klosters – gedreht wurde übrigens im 2019 aufgelösten Kloster Reisach im bayerischen Oberaudorf. Das Kammerspiel auf engem Raum funktionierte auch wegen der durchweg überzeugenden Darstellerinnen und Darsteller, denen die Schicksalsgemeinschaft der sechs Nonnen absolut abzunehmen war. Und nicht zuletzt überzeugte auch die Inszenierung mit farbenfrohen Bildern von der Außenwelt des Klosters, vom Garten oder dem Blick auf die Berge, kontrastiert mit düsteren und mit Thriller-Elementen ausgeschmückten Bildern aus dem Innern.

Das Eintauchen in eine für viele Zuschauer völlig fremde Welt macht den Reiz dieses „Tatort“ aus. „Wir hatten uns Nonnen als respektable, gläubige, aber von dem, was wir als Leben verstehen, zurückgezogene Frauen vorgestellt“, sagt Regisseurin Maris Pfeiffer dazu. „Und trafen weltoffene, reflektierte und total im Leben stehende Frauen, die sich nach langer Prüfung für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft entschieden hatten.“

Also gibt es hier eben auch Schwester Angela (Ulrike Willenbacher), die ziemlich erfolgreich an der Börse spekuliert. Und auch der Konflikt der Nonnen ist glaubhaft: Sie hängen an ihrem Kloster und an ihrem Leben dort, auch wenn Außenstehende wie die Kommissare das nicht nachvollziehen können. Und am Ende tut die Kirche letztlich das, was sie derzeit am besten kann, nämlich schweigen, vertuschen und von oben herab entscheiden. Auch wenn Schwester Barbara damit zu brechen scheint, wenn sie sagt: „Es ist falsch, ein Kind zu verstecken, es hätte uns gut getan, es nicht anzunehmen wie eine Schande, sondern wie eine Freude.“

Das war seltsam Mehr Drama als Krimi war dieser „Tatort“ und auch nicht durchweg gelungen. Manche Dialoge kamen dann doch etwas hölzern daher, nicht jeder Gag saß. Auch die Tatsache, dass das Mordopfer völlig ohne Geschichte auf- und wieder abtauchte und letztlich nur einen Anlass bot, mal hinter Klostermauern zu ermitteln, war nicht unbedingt elegant gelöst. Und was einem die Szenen mit Assistent Kalli (Ferdinand Hofer), den die Ermittler mit wiederholten Anrufen beim Baden am See störten, sagen sollen, wird wohl auch ein Geheimnis bleiben.